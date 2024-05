United ekki tapað fleiri leikjum á einu tímabili frá 1978

Manchester United tapaði sínum átjánda leik á tímabilinu í gær gegn Crystal Palace, um var að ræða 13 tapið í ensku deildinni í 35 leikjum.

Erik ten Hag, stjóri Manchester United óttast líklega um starfið sitt eftir 4-0 tap liðsins gegn Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni í gær.

United var án margra lykilmanna en þeir sem mættu til leiks virtust hafa lítinn áhuga á því að standa sig.

Michael Olise sem Manchester United hefur áhuga á að kaupa í sumar var frábær og skoraði tvö góð mörk.

Tyrick Mitchell og Jean-Philippe Mateta skoruðu báðir eitt markið hvor.

Manchester United's 13 losses in the Premier League this season is their most in a league campaign since 1989/90 (16), while their 18 defeats in all competitions this term is their most since 1977/78 (19). #MUFC

— MUFC Scoop (@MUFCScoop) May 6, 2024