Forsetinn staðfestir að Greenwood sé til sölu

Angel Torres forseti Getafe hefur staðfest að Manchester United sé tilbúið að selja Mason Greenwood fyrir rétta upphæð í sumar.

Greenwood hefur svo sannarlega sannað ágæti sitt á láni hjá Getafe eftir átján erfiða mánuði.

Greenwood var undir rannsókn lögreglu, grunaður um gróft ofbeldi í nánu sambandi. Málið var fellt niður.

„United er tilbúið að selja Greenwood ef rétta tilboðið kemur,“ segir Torres um stöðuna.

Greenwood er sterklega orðaður við Barcelona en Getafe lifir í voninni. „Hann gæti verið í ár hérna í viðbót en við sjáum hvað gerist.“

