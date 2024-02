Varð yngsti leikmaður í sögu útsláttarkeppni Meistaradeildarinnar í kvöld

Lamine Yamal varð í kvöld yngsti leikmaður í sögunni til að spila í útsláttarkeppni Meistaradeildarinnar.

Um er að ræða gríðarlegt efni sem fær reglulega að spila fyrir stórlið Barcelona.

Yamal er aðeins 16 ára og 223 daga gamall og lék með Barcelona í jafntefli við Napoli í kvöld.

Yamal spilaði sinn fyrsta leik fyrir Barcelona aðeins 15 ára gamall og er ein helsta vonarstjarna félagsins.

🔵🔴 Lamine Yamal becomes youngest ever to play in a Champions League knockout stage game.

16 years, 223 days. ✨ pic.twitter.com/OpIMH1YWeN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2024