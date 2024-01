Maðurinn sem Ferguson keypti og fékk skít fyrir skoraði geggjað mark í dag – Sjáðu myndbandið

Það vakti furðu árið 2010 þegar Manchester United festi kaup á lítt þekktum, Bebé, sem kom til félagsins úr neðri deildum í Portúgal.

United borgaði væna summu fyrir kauða sem gerði lítið fyrir félagið. Sir Alex Ferguson fékk skít fyrir kaupinn.

Bebe er frá Portúgal en spilar í dag fyrir Grænhöfðaeyjar og er að leika með liðinu á Afríkumótinu.

Bebe fagnar 34 ára afmæli sínu í ár en hann skoraði gegggjað mark beint úr aukaspyrnu gegn Mósambík í dag.

Markið má sjá hér að neðan.

Bebe just scored this goal in the AFCON… 😳😅

pic.twitter.com/zXLzFhYH3r

— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) January 19, 2024