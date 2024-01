Liverpool lánaði leikmanninn unga í B-deildina

Liverpool hefur lánað Fabio Carvalho til Hull City í ensku B-deildinni. Þetta var staðfest fyrr í dag.

Carvalho gekk í raðir Liverpool frá Fulham fyrir síðustu leiktíð en var í aukahlutverki og í kjölfarið var hann lánaður til RB Leipzig í sumar.

Þar fékk hann hins vegar lítinn spiltíma og Liverpool ákvað að kalla hann til baka í janúar.

Það var hins vegar ljóst að hann fengi ekki mikið að spila hjá Liverpool og lánar félagið hann nú til Hull í von um að hann fái nægan spiltíma þar.

Hull er í baráttu um umspilssæti í B-deildinni.

We are delighted to announce the loan signing of Fábio Carvalho from Premier League side @LFC! ✍️

Welcome Fábio! 🤝#hcafc | Realtor Global

— Hull City (@HullCity) January 10, 2024