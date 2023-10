Spilaði aðeins eitt tímabil með liðinu en neitaði samt að fagna

Monaco vann flottan útisigur í frönsku úrvalsdeildinni í gær er liðið mætti Reims á útivelli í áttundu umferð.

Bæði lið höfðu byrjað tímabilið vel en Reims var með 13 stig í fjórða sæti og Monaco sæti ofar með 14.

Folarin Balogun komst á blað fyrir Monaco í þessum leik en hann neitaði að fagna marki sínu gegn Reims.

Bandaríkjamaðurinn var fenginn til Monaco frá Arsenal í sumar en spilaði með Reims á láni á síðustu leiktíð.

Þrátt fyrir stutta dvöl hjá Reims ákvað Balogun ekki að fagna marki sínu sem kom mörgum á óvart.

