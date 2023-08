Stuðningsmenn United ætla að fara nýja leið í mótmælum um helgina

Stuðningsmenn Manchester United ætla að mótmæla á næsta heimaleik félagsins og mótmæla þar eigendum félagsins.

Söluferli Manchester United hófst í nóvember og Glazer fjölskyldan er að skoða það að selja félagið.

Stærstur hluti stuðningsmanna United vill losna við fjölskylduna frá félaginu en ekkert virðist vera að gerast.

Á laugardag þegar Nottingham Forest mætir ætlar stór hópur stuðningsmanna United að sitja eftir á Old Trafford í klukkutíma.

„Það er komin tími á að selja fyrir Glazer fjölskylduna, þau þurfa að fara,“ segir í yfirlýsingu stuðningsmanna.

Stuðningsmenn United hafa oft í gegnum árin mótmælt fjölskyldunni en það hefur litlu skilað.

#MUFC fans’ group @The__1958 planning 60-minute sit-in after Saturday’s game against Forest at Old Trafford. Protesting against owners and board. “It is time for the Glazers to sell our club. It is time for them to go.”

— Henry Winter (@henrywinter) August 24, 2023