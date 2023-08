Eini maðurinn sem kemst nálægt Messi í Bandaríkjunum er fyrrum hermaður sem fylgir honum á ótrúlegustu staði

Eini maðurinn sem kemst nálægt Lionel Messi þessa dagana í MLS deildinni er Yassine Chueko, lífvörður kappans. Hann fylgir honum hvert fótmál.

Ef Messi fagnar mörkum sínum fyrir Inter Miami er lífvörðurinn geðþekki á sprettinum til að passa að enginn komist nálægt Messi.

Það var David Beckham sem réð þennan fyrrum hermann til starfa þegar Inter tókst að semja við Messi.

Peep Messi’s bodyguard 😭😭 this guy follows him EVERYWHERE pic.twitter.com/IGrMSa4P77

— R  (@Lionel30i) August 24, 2023