Eitt mesta efni Englands hafnar svakalegu tilboði United – Neyðast til að selja hann til City

Harrison Parker, 16 ára miðvörður Manchester United er að ganga í raðir Manchester City en félögin eru að ná saman um kaupverð.

Segir Fabrizio Romano frá en United bauð honum að verða launahæsti leikmaður í sögu unglingaliðs félagsins.

Miðvörðurinn sem fjöldi stórliða hefur haft áhuga á vildi ekki framlengja dvölina hjá United.

City hefur á undanförnum árum verið með afar gott unglingastarf en United var þekkt fyrir það á árum áður.

Fjögur önnur félög vildu kaupa Parker frá Untied sem fer aðeins á milli liða í borginni.

