PSG langt komið í viðræðum um kaup á miðjumanni Chelsea

Frakklandsmeistarar Paris Saint-Germain eru vel á veg komnir í viðræðum við Chelsea um kaup á miðjumanninum Hakim Ziyech. Frá þessu greinir félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano í kvöld og hefur heimildir sínar eftir franska miðlinum L’Equipe.

Sjálfur hefur Ziyech gefið grænt ljós á félagsskiptin og nú ræða félögin sín á milli um kaupverð.

Romano segir að viðræður muni halda áfram langt fram á kvöld ef nauðsyn krefur, það sé vilji til þess að klára þær í kvöld.

Ziyech er sóknarsinnaður miðjumaður og hefur verið á mála hjá Chelsea síðan árið 2020 þegar að hann gekk til liðs við félagið frá hollenska stórliðinu Ajax.

Hann hefur verið í aukahlutverki hjá Chelsea á yfirstandandi tímabili, aðeins komið við sögu í tíu leikjum í ensku úrvalsdeildinni.

