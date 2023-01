Funda nú eftir risastórt tilboð frá Chelsea

Forráðamenn Benfica sitja nú á fundi þar sem rætt er hvort taka eigi tilboði enska úrvalsdeildarfélagsins Chelsea í miðjumanninn Enzo Fernandez.

Það er félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano sem greinir frá þessu á samfélagsmiðlinum Twitter en í gær barst tilboð frá Chelsea í leikmanninn og hljómaði það upp á 105 milljónir punda.

Forseti Benfica, Rui Costa, er á meðal þeirra sem sitja fundinn sem nú stendur yfir.

Félagsskiptaglugginn á Englandi lokar klukkan 23:00 að íslenskum tíma annað kvöld.

Samþykki Benfica 105 milljóna punda tilboðið yrði það met í Bretlandi.

