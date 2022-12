Mörk Áslaugar valin á meðal þeirra bestu hjá Harvard

Mörk Áslaugar Mundu Gunnlaugsdóttur fyrir Harvard í bandaríska háskólaboltanum eru í þriðja sæti yfir mörk liðsins á árinu sem er að líða.

Harvard er að birta tíu bestu mörkin þessa stundina og eru tvö mörk frá Áslaugu saman í þriðja sæti. Komu þau í sama leiknum og voru einkar glæsileg.

Áslaug lék með Völsungi og síðar Breiðabliki í meistaraflokki hér á landi. Hún hélt út til Harvard í fyrra.

Þá á bakvörðurinn að baki ellefu leiki fyrir A-landsliðið.

Mörkin má sjá hér að neðan.

⚽ 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐆𝐨𝐚𝐥𝐬 𝐨𝐟 𝟐𝟎𝟐𝟐 ⚽

#3 – Aslaug Strikes Twice in Texas

Playing at No. 17 TCU, Aslaug Gunnlaugsdottir scored not one, but two goals from distance to power our group to a tying result. #GoCrimson | #OneCrimson pic.twitter.com/0U5joTAkG9

— Harvard Women's Soccer (@Harvard_WSoccer) December 28, 2022