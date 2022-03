Klopp segir boltann í höndum Salah og að Liverpool geti ekki gert meira – Fer Salah í sumar?

Jurgen Klopp stjóri Liverpool hefur opnað sig um málefni Mo Salah en samningur hans er á enda eftir 16 mánuði. Ljóst er að Liverpool vill sjá Salah skrifa undir fyrir sumarið.

Ná Salah ekki saman við Liverpool eru líkur á því að enska félagið selji sinn besta mann frekar en að eiga á hættu að missa hann frítt sumarið 2023.

„Salah vill sjá metnað í félaginu, við höfum gert það hingað til og munum halda því áfram,“ segir þýski stjórinn.

🗣 „It’s Mo’s decision.“

Jurgen Klopp says the decision on a new contract for Mo Salah lies with the player but adds there is no rush with the situation. pic.twitter.com/Ajhw1PNKsy

