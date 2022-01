Andy Carroll búinn að finna sér nýtt félag

Andy Carroll er genginn í raðir West Bromwich Albion. Hann gerir samning út þessa leiktíð.

Hinn 33 ára gamli Carroll lék með Reading fyrri hluta þessarar leiktíðar. Reading og WBA leika í sömu deild, ensku B-deildinni.

Carroll hefur á sínum ferli leikið fyrir félög á borð við Liverpool, Newcastle og West Ham. Hann varð dýrasti leikmaður í sögu Liverpool þegar hann gekk í raðir félagsins frá Newcastle árið 2011.

WBA er í fimmta sæti deildarinnar. Liðið féll úr úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð.

We are delighted to announce the signing of Andy Carroll. Who joins the club until the end of the season.

Welcome, Andy. 💪

— West Bromwich Albion (@WBA) January 28, 2022