Zlatan kominn í 500 marka klúbbinn

Zlatan Ibrahimovic, leikmaður AC Milan, náði í dag þeim merka áfanga að skora sitt 500. mark á ferlinum. Zlatan skoraði fyrir AC Milan gegn Crotone í ítölsku úrvalsdeildinni í dag í tvígang og fyrra markið kom honum í 500 marka klúbbinn

Það tók þennan magnaða framherja 825 leiki að skora 500 mörk og hann er nú aðeins einn af þremur leikmönnum sem eru ennþá spilandi sem hafa skorað 500 mörk. Hinir tveir eru Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

◎ 204 club goals scored before turning 30

◉ 296 club goals scored after turning 30

And Zlatan is not done yet. 🦁

