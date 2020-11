Þurfti að biðjast afsökunar eftir blótsyrði Carragher í beinni útsendingu í gær

„Því miður var blótsyrði notað hér áðan og ég vil biðjast afsökunar á því,“ sagði Kate Abdo stjórnandi á útsendingu Meistaradeildar Evrópu í Bandaríkjunum í gær.

CBS er með réttin af Meistaradeildinni í Bandaríkjunum og það voru góðir gestir í sal hjá CBS í gær. Stöðin sendir útsendingu sína út í Englandi og þar voru Jamie Carragher, Roberto Martinez, Micah Richards og Alex Scott.

Scott var að ræða um feril sinn knattspyrnukona og minntist á það að hún hefði spilað í Boston í þrjú ár.

„Oh fuck,“ sagði Carragher sem vissi ekki að Scott hefði spilað í Bandaríkjunum en þessi fyrrum enska landsliðskona lék lengst af með Arsenal á sínum ferli.

Atvikið má sjá hér að neðan.

"He's the sort of player you can build a team around." Roberto Martinez and the team are full of praise for Gio Reyna 🇺🇸 pic.twitter.com/LisfvT3RIm

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) November 24, 2020