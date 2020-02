Var á leiðinni til Barcelona í gær en félagið hætti við – Gerði grín að því á netinu

Barcelona var nálægt því að fá framherjann Cedric Bakambu frá Beijing Guoan í gær á lokadegi félagaskiptagluggans.

Barcelona vildi fá framherja á lokadegi gluggans og var Bakambu ekki lengi að skella sér upp í flugvél.

Bakambu þekkir það vel að spila á Spáni en hann gerði það áður gott með Villarreal.

Hann fékk hins vegar símtal frá Barcelona í miðju flugi þar sem honum var tjáð að hætt væri við skiptin.

Bakambu hafði sjálfur bara gaman að þessu og grínaðist stuttu seinna á Twitter-síðu sinni.

Það er ekki ljóst af hverju Barcelona hætti við og verður Bakambu því áfram í Kína.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with „Almost @FCBarcelona“ please 😅😂

No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾

See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2

— Cédric Bakambu (@Bakambu17) 30 January 2020