Sjáðu myndbandið: Lord Bendtner í miklum vandræðum á æfingu – Gat varla skorað mark

Nicklas Bendtner er orðinn leikmaður FCK í Danmörku en þetta var staðfest á dögunum.

Bendtner hefur undanfarin ár leikið með Rosenborg í Noregi og skoraði þónokkur mörk þar.

Bendtner er þó þekktastur fyrir tíma sinn á Englandi en hann var áður á mála hjá Arsenal.

Daninn virðist ekki vera upp á sitt besta þessa stundina en myndband af honum á fyrstu æfingu sinni hjá FCK er skondið.

Bendtner var í miklu basli með að skora mörk á æfingunni í dag eins og má sjá hér.

Nicklas Bendtner lighting it up in his first training session at Copenhagen 🔥🎯 pic.twitter.com/vsjixIXcAZ

— Mirror Football (@MirrorFootball) 4 September 2019