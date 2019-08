Hörmungar tölfræði Jesse Lingard

Jesse Lingard, sóknarsinnaður leikmaður Manchester United er umdeildur á meða stuðningsmanna félagsins.

Þegar tölfræði Lingard er skoðuð kemur í ljós að hann leggur lítið af mörkum fyrir liðið.

Lingard hefur á síðustu tólf mánuðum aðeins komið að mörkum í einum mánuði.

Það var í desember í fyrra sem var fyrsti mánuður Ole Gunnar Solskjær í starfi, sem gaf Lingard vel.

Þá skoraði hann fjögur mörk og lagði upp tvö, síðan þá hefur hann ekkert gert.

Did Jesse Lingard score or assist a PL goal?

May 2018: no

Aug 2018: no

Sep 2018: no

Oct 2018: no

Nov 2018: no

Dec 2018: YES (4G 2A)

Jan 2019: no

Feb 2019: no

Mar 2019: no

Apr 2019: no

May 2019: no

Aug 2019: no pic.twitter.com/YGP1XOAIOg

— Duncan Alexander (@oilysailor) August 19, 2019