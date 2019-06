Stuðningsmenn United sömdu lag um nýjasta leikmanninn: Annar leikmaður liðsins fær að heyra það

Aaron Wan-Bissaka er genginn í raðir Manchester United en hann kom til liðsins frá Crystal Palace í dag.

Stuðningsmenn United eru spenntir fyrir komu Wan-Bissaka sem er 21 árs gamall bakvörður.

Margir eru komnir með nóg af Ashley Young í bakvarðarstöðunni en hann er kominn yfir sitt besta.

Stuðningsmenn United eru búnir að semja lag um Wan-Bissaka og er þar skotið á Young sem hefur leyst stöðuna hægra megin.

„Wan Bissaka, two Bissaka, three Bissaka, four… No Ashley Young at right back anymore,“ munu stuðningsmenn syngja á næstu leiktíð.

Young var áður vængmaður en hefur ekki þótt vera sannfærandi undanfarin tímabil á Old Trafford.