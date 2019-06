Segir ömurlegt að horfa á konurnar: „Betra að þetta væri fyrir luktum dyrum“

Raymond Verheijen, er umdeildur maður í knattspyrnuheiminum. Hann var í þjálfarateymi Wales en sérhæfir sig í líkamlegu atgervi knattspyrnufólks.

Verheijen er lítið hrifin af því sem hann hefur séð á Heimsmeistaramóti kvenna, sem nú fer fram í Frakklandi.

Mótið hefur fengið talsverða athygli, áhorfstölur í sjónvarpi eru meiri en áður. Verheijen segir gæði fótboltans, hins vegar hrylling.

,,Hingað til, þá hefði verið betra að spila HM fyrir luktum dyrum. Gæði leiksins eru hræðileg, þetta er eins og að horfa á gras vaxa,“ skrifar Verheijen á Twitter.

Hann segir ástæðuna einfalda. ,,Ein ástæðan er sú að flest lið eru þjálfuð af vonlausum mönnum úr karlafótbolta.“

,,Í stað þess að bestu konurnar séu að þjálfa þessi lið.“

So far, it would have been better if the World Cup had been played behind closed curtains. The level of play is shocking. Like watching grass grow.

One of the reasons is that most teams are coached by clueless left overs from the men’s game rather than by the best female coaches. pic.twitter.com/oTMZP0dhUo

— Raymond Verheijen (@raymondverheije) June 12, 2019