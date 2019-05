Reif sig úr treyjunni og var refsað: Faðmaði dómarann

Franck Ribery spilaði í dag sinn síðasta leik fyrir Bayern Munchen eftir 12 mögnuð ár hjá félaginu.

Ribery er 36 ára gamall í dag en hann gekk í raðir Bayern frá Marseille árið 2007.

Hann er goðsögn hjá þýska stórliðinu en Ribery skoraði tvennu í öruggum 5-1 sigri á Frankfurt í dag.

Þar tryggði Bayern sér þýska meistaratitilinn sjöunda árið í röð og fær Ribery því frábæran kveðjuleik.

Eftir annað af mörkum hans í dag þá kvaddi Ribery Allianz Arena og reif sig úr treyjunni.

Frakkinn fékk eins og venjan er gult spjald fyrir hegðun sína en tók vel í það og faðmaði dómara leiksins!

Sjón er sögu ríkari.

Franck Ribéry is booked for taking his shirt off after scoring in his final Bayern Munich game…

He hugged the ref 😂

He doesn’t care! pic.twitter.com/7AxQNIRvkT

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 18 May 2019