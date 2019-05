Hetja gærdagsins grét í viðtali eftir leik

Lucas Moura, leikmaður Tottenham, átti frábæran leik í gær er liðið mætti Ajax í Meistaradeildinni.

Lucas skoraði þrennu fyrir Tottenham í undanúrslitunum en öll hans mörk komu í seinni hálfleik.

Ajax var með 2-0 forystu eftir fyrri hálfleikinn en þrjú mörk Lucas tryggðu liðinu farseðilinn í næstu umferð.

Lucas var svo ánægður eftir frammistöðuna í gær og grét í viðtali við brasilíska sjónvarpsstöð.

Aðeins of mikið fyrir sóknarmanninn eins og má sjá hér fyrir neðan.

Lucas Moura breaks down as he hears the commentary of his winning goal from his native Brazil.

😢

📽: @Esp_Interativopic.twitter.com/plKv7Pmrrc

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 9 May 2019