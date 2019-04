Solskjær hraunaði yfir þessa stjörnu um helgina

Manchester United fékk Chelsea í heimsókn í ensku úrvalsdeildinni um helgina. Fyrri hálfleikurinn um helgina var ansi fjörugur en United komst yfir með marki frá Juan Mata sem skoraði gegn sínum fyrrum félögum.

Chelsea jafnaði svo metin fyrir lok fyrri hálfleiks er Marcos Alonso potaði knettinum í netið.

Antonio Rudiger átti skot af löngu færi sem David de Gea réð ekki við í markinu og náði Alonso frákastinu. Seinni hálfleikur var alls engin skemmtun og voru færin af skornum skammti. Niðurstaðan því 1-1 jafntefli á Old Trafford.

Það vakti athygli hvernig Anthony Martial hagaði sér í upphitun, hann hreyfði sig lítið sem ekkert. Hann horfði bara á.

Hann var svo ónotaður varamaður í leiknum. Ensk blöð segja svo frá því að eftir leik hafi Ole Gunnar Solskjær hraunað yfir hann.

Hann er óhress með áhuglayesi Martial og skilur ekki hvað gengur á, Martial var frábær eftir að Solskjær tók við. Hann fékk í verðalun fimm ára samning, síðan þá hefur Martial ekkert getað. Hann virkar áhugalaus með öllu.

Það fer illa í Solskjær sem las yfir Martial eftir leiknn við Chelsea, þrátt fyrir að hann hafi ekki spilað sekúndu.

