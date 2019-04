Þóttist hafa fengið högg í andlitið: ,,Þvílíkur fáviti“

Það fór fram ótrúlegur leikur á Englandi í dag er Leeds og Aston Villa áttust við í toppslag.

Bæði lið stefna að því að komast upp um deild en leiknum lauk með 1-1 jafntefli á Elland Road í dag.

Mörk leiksins voru hreint út sagt ótrúleg og það sem gerðist eftir að Leeds hafði komist yfir á 72. mínútu.

Mateusz Klich kom Leeds yfir á 72. mínútu en hann skoraði eftir mjög umdeilda sókn heimamanna.

Leeds þóttist ætla að sparka boltanum úr leik þegar leikmaður lá í grasinu en endaði á því að sækja hratt upp völlinn og skora.

Þá varð allt vitlaust á vellinum og rifust leikmenn og slógust áður en dómarinn og öryggisverðir þurftu að taka á málunum.

Anwar El-Ghazi fékk að líta rautt spjald hjá Villa eftir lætin og fengu þeir Conor Hourihane og Patrick Bamford báðir gult.

Það var Bamford sem fiskaði El-Ghazi af velli en hann bauð upp á vel vandræðalegan leikaraskap.

Atvikið má sjá hér fyrir neðan.

.@Patrick_Bamford you don’t deserve to be a footballer behaving like that, disgrace to yourself and club. Should be ashamed #avfc pic.twitter.com/YdCjIZo5tT — thevillazone (@thevillazone) 28 April 2019

Anwar El Ghazi: Breathes Patrick Bamford: pic.twitter.com/14R5F4B5hX — thevillazone (@thevillazone) 28 April 2019

Patrick Bamford everyone… Gotta be banned for this, absolutely ridiculous. pic.twitter.com/ndhGamvL1S — Jack (@Jack_Law1999) 28 April 2019

So Leeds fans, you thought Grealish was a cheating scumbag for making the most of some challenges so what are you going to say about @Patrick_Bamford ? #avfc #lufc — Villa Views (@VillaViews_) 28 April 2019

Can’t believe Bamford gets El Ghazi sent off for literally raising his arm and then does this to Hourihane. What an absolute scumbag. Share this around. @EFL @SkySportsNews @SkyBetChamp #AVFC pic.twitter.com/anFfj3158i — Harry Batters (@harrybatters) 28 April 2019