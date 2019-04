Sjáðu fljótasta mark í sögu ensku úrvalsdeildarinnar sem kom í kvöld

Framherjinn Shane Long skráði sig í sögubækurnar í kvöld er Southampton mætti Watford.

Leikið er á heimavelli Watford í ensku úrvalsdeildinni og er staðan orðin 1-0 fyrir gestunum.

Það var Long sem skoraði markið sem er það fljótasta í sögu deildarinnar sem var stofnuð árið 1992.

Long skoraði eftir aðeins sjö sekúndur í kvöld og bæti met Ledley King sem hafði áður skorað eftir níu sekúndur.

Mögnuð byrjun á þessum leik en markið má sjá hér.

Shane Long has just scored the fastest goal in Premier League history at just 6 seconds! #long #SouthamptonFC #Fastest #PremierLeague #Watford #Football #ShaneLong pic.twitter.com/LnovR0gK1h

— Dale Jordan (@DaleTJordan) 23 April 2019