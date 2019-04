Verðlaunum Gylfa stolið – ,,Segið honum að ég sé með þau“

Gylfi Þór Sigurðsson komst á blað á Englandi í dag en hann lék með Everton í sigri á Manchester United.

Everton var í miklu stuði á eigin heimavelli og fór illa með þá rauðklæddu og vann 4-0 sigur.

Gylfi skoraði annað mark Everton í leiknum og lagði síðar upp fjórða markið á liðsfélaga sinn Theo Walcott.

Þetta var 13. mark Gylfa á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni sem er hreint magnaður árangur.

Gylfi fékk verðlaun fyrir frammistöðu sína eftir leikinn en hann var valinn maður leiksins á Goodison Park.

Vonandi fyrir Gylfa þá fær hann verðlaunin aftur í hendurnar en Idrissa Gana Gueye, liðsfélagi hans, ákvað að hrekkja okkar mann aðeins.

,,Ef Gylfi er að leita að verðlaununum sínum þá getiði sagt honum að ég hafi stolið þeim,“ skrifaði miðjumaðurinn og birti myndband með.

If @gylfisig23 is looking for his MOTM Award someone tell him I stole it 😉. Good performance from the team today! #COYB 💙 pic.twitter.com/LuUWzX7jjv

— Idrissa Gana Gueye (@IGanaGueye) 21 April 2019