Sjáðu þegar Sterling taldi sig hafa skorað sigurmarkið – Allt varð vitlaust

Manchester City er úr leik í Meistaradeild Evrópu eftir ótrúlegan leik við Tottenham í kvöld.

City hafði betur 4-3 á sínum heimavelli en er úr leik því Tottenham vann fyrri viðureignina 1-0 í London.

Einvígið endar því 4-4 en Tottenham skoraði fleiri mörk á útivelli og tryggði sér sæti í næstu umferð.

Það var brjáluð dramatík í leik kvöldsins og hélt Raheem Sterling að hann væri búinn að tryggja City áfram með marki á 93. mínútu.

Sterling skoraði þá eftir sendingu frá Sergio Aguero þegar aðeins tvær mínútur voru eftir á klukkunni.

Dómarinn skoðaði markið stuttu seinna og var komist að því að Aguero hafi verið rangstæður og var mark Sterling dæmt ógilt.

Það braust úr ótrúleg gleði eftir markið en því miður fyrir þá bláu þá fékk það ekki að standa.

Manchester City thinks they go ahead with a Raheem Sterling goal in extra time…

But after VAR review the goal gets overturned for offsides.

Tottenham advances to face Ajax in the semifinals.#MCITOT#COYS pic.twitter.com/wWjD5cmmmI

