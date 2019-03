Hjörvar sendi Erdogan skilaboð: Þetta vill hann láta laga í Tyrklandi

Hjörvar Hafliðason eða Dr. Football eins og hann er gjarnan kallaður er staddur með liði KA í Tyrklandi þessa stundina.

Lið KA undirbýr sig fyrir komandi verkefni í Pepsi-deild karla en deildin hefst eftir aðeins mánuð.

Hjörvar er eins og margir vita fyrrum knattspyrnumaður og er með KA þar sem hann þjálfar markverði liðsins í ferðinni.

Hann setti inn færslu á Twitter í gær þar sem hann sendi Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands skilaboð.

Hjörvar kemst ekki á vefsíðuna frægu Wikipedia í Tyrklandi en lokað var fyrir aðgang að síðunni í apríl árið 2017.

Hjörvar hefur þurft að vera án Wikipedia undanfarna fjóra daga og saknar hann að geta skoðað allt á milli himinns og jarðar á síðunni.

,,Heldurðu að þú munir einhvern tímann opna fyrir aðgang að Wikipedia? Það eru liðnir fjórir dagar og ég sakna þess að geta skoðað markamet knattspyrnumanna og fundið skemmtilegar staðreyndir um Metallica,“ skrifaði Hjörvar og stimplaði færsluna á Erdogan.

Dear @RT_Erdogan first of all I love Turkey

But do you think you will ever unblock online access to Wikipedia? It’s now been 4 days without my favourite website and I really miss looking at footballers goal record and finding some fun facts about Metallica.

Kind regards

Do

— Hjörvar Hafliðason (@hjorvarhaflida) 25 March 2019