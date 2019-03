Er Messi mannlegur? – Ótrúlegt mark sem tryggði þrennuna

Lionel Messi var að skora fjórða mark Barcelona sem spilar nú við Real Betis í spænsku úrvalsdeildinni.

Messi skoraði fyrstu tvö mörk Barcelona áður en Luis Suarez bætti við því þriðja.

Loren lagaði stöðuna fyrir Betis á 82. mínútu en stuttu seinna skoraði Messi svo sitt þriðja mark og fullkomnaði þrennu sína.

Síðasta mark Messi var stórbrotið en hann vippaði boltanum skemmtilega yfir Pau Lopez í marki Betis.

Er hann mannlegur?

That Messi goal just now 😲😲 pic.twitter.com/GWkzE6aeRE

— Ryan Pulford (@Ryan_pulford) 17 March 2019