Forsíður enskra blaða gera grín að afsökunum Klopp: Líkt við mann sem fór á taugum

Það var boðið upp á fjörugan leik á Goodison Park í gær þegar Liverpool heimsótti Everton og var ekkert gefið eftir í skemmtilegum grannaslag.

Bæði lið fengu færi til að skora í gær og þá sérstaklega Mohamed Salah sem var ekki heitur fyrir framan markið. Því miður fyrir áhorfendur komu mörkin ekki en það vantaði þó alls ekki færin.

Gylfi Þór Sigurðsson lék allan leikinn fyrir heimamenn í Everton og stóð sig vel á miðjunni.

Eftir leik fór Jurgen Klopp að kenna vindinum á Goodison Park um slakan leik. ,Þetta var mjög erfiður leikur og það eru nokkrar ástæður fyrir því,“ sagði Klopp eftir leikinn.

,,Ég veit að fólki líkar ekki við þegar ég nefni þetta en vindurinn kom úr öllum áttum, boltinn var mikið í loftinu.“

Manchester City vann sigur á Bournemouth um helgina og er nú komið á topp deildarinnar, munar einu stigi á toppliðunum og níu leikir eru eftir, 27 stig í pottinum.

Þá eru sumir farnir að líkja Klopp við Kevin Keegan sem fór á taugum í titilbaráttu með Newcastle árið 1996.

Keegan: “Do you think we didn’t take enough risks today? I’ve got two full backs who play as wingers. My centre half used to be a centre forward. My goalkeeper plays centre mid in training. It’s not a game of chess you know’… https://t.co/TUotaAqExi

— Martin Hardy (@mhardysport) March 3, 2019