Skoraði mark og tók upp símann – Fagnaði í beinni á Instagram

Mario Balotelli, leikmaður Marseille, er engum líkur en hann er afar skrautlegur karakter.

Balotelli kom til Marseille í janúarglugganum eftir dvöl hjá Nice þar sem illa gekk undir lokin.

Balotelli kom Marseille yfir í kvöld gegn St. Etienne en staðan er nú 2-0 fyrir heimamönnum.

Framherjinn skoraði mark á 12. mínútu leiksins og fagnaði því á ansi undarlegan hátt.

Hann ákvað að fagna með því að taka upp síma og fagnaði í beinni á Instagram síðu sinni.

Eins og búast mátti við þá fékk þessi færsla Balotelli mikil viðbrögð en hann setti fagnið í ‘story’ á samskiptamiðlinum.

Mario Balotelli celebrates his goal today by taking a selfie and updating his instagram story right on the pitch… crazy stuff😂😂

— Mosaku (@Mosaku_tolu) 3 March 2019