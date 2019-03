Mark sem þú verður að sjá: Ótrúleg tækni eftir hornspyrnu

Jack Grealish sneri aftur í lið Aston Villa í dag sem mætti Derby í ensku Championship-deildinni.

Villa var í miklu stuði á heimavelli í dag og vann sannfærandi 4-0 sigur á Frank Lampard og félögum.

Grealish skoraði fallegasta mark leiksins eftir hornspynru á 45. mínútu í fyrri hálfleik.

Miðjumaðurinn tók boltann á lofti fyrir utan teig og smellti honum í markhornið.

Sjón er sögu ríkari en markið má sjá hér.

Jack Grealish’s goal vs. Derby is true form of art. pic.twitter.com/Vd2CGOEyUS

— Zarár. (@TacticallyInept) 2 March 2019