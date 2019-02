Sjáið myndbandið: Fékk sér sjúss úr töskunni á rauða dreglinum

Tónlistar- og leikkonan Awkwafina stal gjörsamlega senunni á rauða dreglinum á Óskarsverðlaunahátíðinni í nótt, en þessi fjölhæfa stjarna úr kvikmyndinni Crazy Rich Asians kynnti verðlaun í fyrsta sinn á hátíðinni.

WWD birtir myndband af því á Twitter þegar að Awkwafina gerir sér lítið fyrir í viðtali á dreglinum og fær sér sjúss af Tequila úr handtösku sinni. Í athugasemdum við myndbandið kemur í ljós að fólk fílar þetta athæfi stjörnunnar, en það vekur einnig upp spurningar um hvar hún fékk töskuna með sjússinum.

Coming in clutch on the #Oscars red carpet. @awkwafina takes a swig of tequila from @iamguillermo. pic.twitter.com/eUWeKPQC5w

— WWD (@wwd) February 24, 2019