Blaðamaður í bobba eftir umdeilda frönskugrein: „Ringulreið ríkir“

Matarblaðamaður Los Angeles Times er afar umdeildur þessa dagana eftir að hann birti lista yfir bestu og verstu franskarnar vestan hafs. Franskar kartöflur eiga marga aðdáendur og ekki allir á eitt sáttir þegar kemur að listanum.

Bestu franskarnar, samkvæmt grein Los Angeles Times, finnast á skyndibitastaðnum Five Guys. Fast á hæla Five Guys fylgir vinsæla keðjan McDonald‘s. Í beinu framhaldi eru svo staðirnir Del Taco, Steak ´n Shake og Arby‘s.

Netverjar eru hins vegar ekki par sáttir við að franskarnar á In-N-Out, afar vinsælum hamborgarastað í Bandaríkjunum, fái nánast falleinkunn í þessari úttekt matarblaðamannsins. Svo virðist meira að segja vera að starfsnemi hjá fjölmiðlinum sé ekki einu sinni sammála listanum. Þá skrapa vinsælu veitingastaðirnir KFC og Popeye‘s einnig botninn.

Blaðamaðurinn á bak við frönskugreininguna er Lucas Kwan Peterson og segir þetta algjörlega hlutlaust mat og hundrað prósent áreiðanlegt. Franskar voru prófaðar á nítján stöðum og dæmdar út frá bragði og áferð.

Þessi hefur misst alla virðingu fyrir Los Angeles Times:

brb losing all respect for @latimes right nowhttps://t.co/AD64jKRumj — Deeps (@deepssquared) February 13, 2019

Þessi segir blaðið hafa eignast kröftugan óvin:

The news is stressful to follow these days. Lately, it seems as though any news headline is enough to set someone off.

Wait a minute…WHAT DO YOU MEAN CHICK FIL A FRIES ARE JUST MEDIOCRE?!

You’ve made a powerful enemy, LA Times French fry power rankings https://t.co/Ji1cYRcUg8 pic.twitter.com/ar4P2AR67A — Ryan Sloane (@RyanFSloane) February 12, 2019

Þessi er hneykslaður yfir að Arby‘s sé ekki ofar á blaði:

The disrespect for curly fries from Arby’s is disappointing and shocking. — Joel Whetzel (@JoelWhetzel) February 13, 2019

Þessi er sammála ágæti franskanna á McDonald‘s, en aðeins fyrstu 2 mínúturnar:

SO RIGHT about McDonald’s fries window of greatness. Anything past two minutes of piping hot is disgusting. But those are the best two minutes EVER. — WorldObserver (@beautyinbraids) February 12, 2019

Þessi vill hins vegar róa netverja niður því franskarnar á In-N-Out eru ekkert spes:

i think reasonable grownups can agree that we love In-N-Out and they do many things well. and fries are not one of them. — Jon Bonne (@jbonne) February 12, 2019

Þessi er sammála:

In-n-out fries are the worst…. @ScottWamplerBMD: Delighted to see the LA Times dragging In-N-Out’s fries to Hell, where they belong https://t.co/CegbmHLxyC pic.twitter.com/DnvFtMNKvj — Until I was 13, I thought my name was „shut up“ (@SlcDuck) February 13, 2019

Og þessi: