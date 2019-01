Ásökuðu goðsögn Arsenal ranglega um kvenfyrirlitningu: ,,Ég er líka í rauðum nærfötum“

Tony Adams, fyrrum leikmaður Arsenal, varð fyrir gagnrýni í gær eftir að hafa verið gestur í þættinum Good Morning Britain.

Þátturinn er í umsjón Pierce Morgan og Susanna Reid en þar er fjallað um allt á milli himinns og jarðar.

Adams er goðsögn hjá Arsenal en það er einmitt það lið sem Morgan styður af mikilli ástríðu.

Adams var ranglega ásakaður um dónaskap í beinni er hann ræddi við Reid og hrósaði útliti og fatnaði hennar.

Reid var klædd í rauðan kjól sem Adams tengdi við Arsenal og sagði: ,,Ég er líka í rauðum nærfötum.“

Margir urðu þá reiðir og vildu meina að Adams hefði spurt Reid að því í hvernig nærfötum hún væri.

Twitter-notendur byrjuðu að senda ljót skilaboð á Adams en eftir að hafa horft á myndbandsupptökur er ljóst að Adams er aðeins að tala um sjálfan sig.

Did @TonyAdams just ask @susannareid100 if she had the red pants on as well?@GMB 😩😩😩

— Chris campbell (@ChrisArsenalCam) 16 January 2019