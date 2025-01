„Meistaranum“ Aroni hrósað í hástert – „Velkomin á stóra sviðið Ísland“

„Velkomin á stóra sviðið Ísland,“ sagði á vefsíðu handboltahlaðvarpsins (Un)informed Handball Hour eftir sigur Strákanna okkar á Egyptum í gær.

Um var að ræða fyrsta leik liðanna í milliriðlum HM. Ísland vann 27-24 og er með fullt hús á toppi síns riðils. Möguleikarnir á að fara áfram í 8-liða úrslit eru frábærir.

Meira

Strákarnir okkar enn með 100 prósent árangur eftir flotta frammistöðu í kvöld

Aroni Pálmarssyni var hrósað sérstaklega af handboltahlaðvarpinu vinsæla. Hann skoraði átta mörk og var af mörgum talinn maður leiksins, þar á meðal hér á DV.

„Sama hvað þá getur Aron Pálmarsson en töfrað fram hluti á stærsta sviðinu. Átta mörk frá meistaranum,“ stóð einnig.

Næsti leikur Íslands er gegn Króötum og þar á eftir mæta Strákarnir okkar Argentínu á sunnudag.

No matter what Aron Palmarsson can still make magic happen when on the biggest stage

8 goals for the maestro

— (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 22, 2025