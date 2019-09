Veganistur gefa út bók: „Markmið okkar hefur alltaf verið að gera uppskriftir sem allir skilja“

View this post on Instagram

Við vorum að enda við að birta uppskrift af jólamat með sænsku ívafi. Eins og mörg ykkar vita bý ég (Helga) í Svíþjóð og langaði að gera eins færslu innblásna af öllum góða jólamatnum sem ég hef smakkað hérna. Það er þó margt sem vantar á diskinn hjá mér sem er möst hjá Svíunum en það verður að koma seinna. Mæli með að kíkja á uppskriftinni af skagenröra hjá @hilduromarsd en hún væri fullkomin viðbót á jolaborðið! Á disknum eru vegan kjötbollur, rauðvínssósa, epla- og rauðrofusalat, kartöflugratín, rósakál með möndlum og appelsínuberki, grænkál steikt upp úr rjóma og sinnepi og vegan síld í sinnepssósu 💕👌 // This here is my attempt at making Swedish "julbord." There are few things missing like "julskinka" and "skagenröra" but this will have to do for now. The food was absolutely delicious and the senapssill (herring in mustard sauce) was my favorite 💕👌