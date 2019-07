Baðsloppurinn leikur stórt hlutverk í skyrgerð Sigga

Sig­urður Kjart­an Hilm­ars­son, sem er oftast kallaður Siggi skyr, fer yfir listina að búa til skyr í viðtali við vefsíðuna The Kitchn. Siggi ætti að kunna það einna best, en hann stofnaði The Icelandic Milk and Skyr Corporation í Bandaríkjunum árið 2006 og hóf fljótlega sölu á skyri undir vörumerkinu Siggi’s skyr. Í byrjun síðasta árs seldi Siggi fyrirtækið til franska mjólkurrisans Lactalis, en það kemur einhverjum hugsanlega á óvart að aðferð Sigga til að búa til skyr er heldur betur kostuleg.

Siggi fræðir lesendur The Kitchn um að það sé í raun frekar einfalt að búa til skyr heima; maður einfaldlega hiti mjólk í 110° til 120° Fahrenheit til að brjóta niður próteinin og bæti síðan þétti, skyri úr fyrri framleiðslu, í blönduna. Síðan er hitanum haldið stöðugum svo þéttirinn, sem er sýrumyndandi bakteríur og gersveppir, geti gert sín kraftaverk. Siggi segir að halda verði jöfnum hita í sex til tólf klukkustundir.

Gott og vel, en síðan fer Siggi út í hvernig í ósköpunum hann fer að því að halda hitanum jöfnum og þá kemur margt á óvart.

„Flestir eiga ekki ofna sem geta haldið svona lágum hita. Þannig að ég hita þetta bara upp í rétt hitastig á hellu, tek síðan pottinn af og vef honum í handklæði, baðsloppa, peysur – hvað sem ég finn til að halda hitanum. Þetta er frekar fyndið apparat!“ segir Siggi.