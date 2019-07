Avókadó hefur hækkað svo mikið í verði að veitingastaðir fjarlægja það af matseðli

Avókadó hefur snarhækkað í verði í Bandaríkjunum og víðsvegar um heiminn. Við þekkjum það af eigin raun hér á Íslandi að avókadó getur kostað sitt.

Samkvæmt USA Today eru veitingastaðir byrjaðir að taka avókadó af matseðli vegna verðsins.

Samkvæmt forstöðumanni Rabobank, David Magana, er þessi avókadókrísa mjög slæm. „Þetta er hæsta verðið fyrir þennan tíma ársins í allavega áratug, örugglega meira,“ segir hann við USA Today.

Avókadó hefur hækkað um 129 prósent í Bandaríkjunum síðan í júlí í fyrra.

New figures show that the price for mid-sized versions of the fruit is up nearly 130% from this time in 2018.

Þetta snýst um framboð og eftirspurn og yfir síðasta ár hefur eftirspurnin aukist gríðarlega en framleiðslan í Kaliforníu og Mexíkó (þaðan koma um 80 prósent af lárperum í Bandaríkjunum) hefur minnkað verulega. Þetta þýðir að það sé avókadó skortur í Mexíkó. Þar eru hlutirnir svo slæmir að samkvæmt Delish er verið að grípa til „gervi-guacamole“ sem er búið til úr tómat, kúrbít, olíu og rauðum pipar. Myndir af þessu „gervi-guac“ eru að tröllríða samfélagsmiðlum í Mexíkó og fólk er pirrað, skiljanlega!

Don’t get duped. I was shocked when I found out about the cost-cutting „secret“ ingredient that taqueros are using instead of avocado. I was even more shocked when I made it this AM and tasted it. It’s pretty scary. My latest for @LATACO. https://t.co/r04oTZClAs

— Javier Cabral (@theglutster) July 19, 2019