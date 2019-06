Er kolsýrt vatn slæmt fyrir tennurnar?

Á heitum og góðum sumardegi er ótrúlega ljúft að drekka eitthvað ískalt og sumum finnst fátt betra en ólgandi vatn, vatn með kolsýru. En er kolsýrt vatn, eins og til dæmis Soda Stream, slæmt fyrir tennurnar?

Þessari spurningu var nýlega velt upp á vefmiðlinum kk.no. Þar kemur fram að í kolsýrunni er sýra og að hún geti valdið skemmdum á tönnum. Haft er eftir Malin Hansen tannlækni að þetta sé auðvitað ekki gott fyrir tennurnar en heldur ekki stórhættulegt. Þetta sé ekki nægilega mikið magn til að það geti unnið á glerungnum en fólk sé þó misjafnt og bregðist misjafnlega við mat og drykk og það eigi einnig við um tennur okkar.

Hún sagði að það væri ekki fyrr en farið væri að setja bragðefni út í kolsýrt vatn sem ástæða væri til að hafa áhyggjur af tönnunum. Þá sé fólk farið að drekka gosdrykki en PH gildi þeirra er lægra en í vatni og það valdi því að glerungurinn á tönnunum fer að eyðast. Þetta séu sömu áhrif og af sykri.

Það er því best að sleppa drykkjum sem innihalda sykur og bragðefni. Best er að drekka hreint vatn og næst best er kolsýrt vatn án bragðefna.