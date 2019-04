Hún er í besta starfi í heimi – Hún fær borgað fyrir að borða á McDonald’s

Ofurfyrirsætan Gigi Hadid er búin að skemmta sér konunglega á tónlistarhátíðinni Coachella vestan hafs, en mitt í öllu fjörinu deildi hún upplýsingum með fylgjendum sínum sem hafa heldur betur hrist upp í vinahópnum.

Gigi birti mynd af sér að borða franskar frá McDonald’s og ljóstraði því upp að hún væri farin að vinna sem áhrifavaldur fyrir skyndibitakeðjuna.

Fylgjendur hennar eru grænir að öfund yfir því að fyrirsætan fái borgað fyrir að borða McDonald’s-mat.

„Að vera á Coachella á styrk frá McDonald’s er helsta takmark mitt í lífinu,“ segir þessi:

@GiGiHadid being at coachella sponsored by @McDonalds is my ultimate life goal — kelly (@princesskelly91) April 14, 2019

„Gigi Hadid er í launuðu samstarfi með McDonald’s…það er án gríns lífið sem ég vil lifa,“ segir þessi:

Gigi Hadid doing paid partnerships with McDonald’s…. honestly that’s the kind of life I want pic.twitter.com/RhceLVzzC9 — Heidi Blair Montag (@heidibpratt) April 13, 2019

„Er Gigi Hadid í launuðu samstarfi með McDonald’s? Þannig að hún fær borgað af McDonald’s fyrir að borða McDonald’s? Feiti rassinn minn er svo öfundsjúkur núna,“ segir þessi:

Gigi Hadid has a paid partnership with McDonald’s? So she gets paid by McDonald’s to eat McDonald’s? My fat ass is so envious rn. — nur salie. ⚜ (@nursalie) April 14, 2019

„Gigi Hadid fór á Coachella með McDonald’s…hvernig geri ég það???“ spyr svo þessi: