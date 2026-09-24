Sauð upp úr á Alþingi þegar Inga varð bálreið eftir harða sókn Guðrúnar - „Væri nær að stíga inn í eiginn skítapott“

Óhætt er að segja að neistaflug hafi orðið á Alþingi rétt í þessu í óundirbúnum fyrirspurnatíma. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins sótti hart að Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra sem varð vægast sagt reið. Þurfti Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti þingsins að hafa sig alla við við að hafa stjórn á þingfundinum og svo fór að Inga vék úr ræðustólnum eftir að Þórunn sagði henni að gæta orða sinna.
Guðrún beindi fyrirspurn til Ingu vegna afhjúpunar fréttastofu RÚV á skilaboðum sem Guðmundi Inga Kristinssyni bárust frá eigin aðstoðarmanni, þegar hann var mennta- og barnamálaráðherra, um að hann ætti ekki annarra kosta völ en að segja af sér eða fara í stríð við samflokksmenn sína.
Guðrúnu var mikið niðri fyrir þegar hún bar fram fyrri fyrirspurn sína og var tíðrætt um óheiðarleika ráðherra ríkisstjórnarinnar og sagði Ingu hafa ekki sagt satt þegar hún sagði um upplifun Guðmundar Inga að ræða. Minntist hún á önnur umdeild mál og spurði hvort Inga ætlaði að biðjast afsökunar á að hafa sagt ósatt:
„Nú vil ég gera kröfu um svör frá hæstvirtum ráðherra og ég vil minna hana á að í þessu ræðupúlti er okkur skylt að segja sannleikann.“
Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis sló nokkrum sinnum í bjöllu þingforseta þegar Guðrún var komin yfir hámarks ræðutíma og minnti hana á að henni bæri að virða ræðutímann.
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Inga kom þá upp í ræðustól og sagðist ætla að vera hreinskilin fyrir Guðrúnu en gerði athugasemd við framgöngu hennar. Sagði Inga að því fylgdi mikið álag að vera ráðherra og að þeir bæru mikla ábyrgð. Hún tæki þá ábyrgð alvarlega, ljóst væri að henni og Guðmundi Inga greindi á um ástæður og aðdraganda þess að hann vék úr ráðherrastól:
„Ég kannast ekki við þá mynd sem þar hefur verið dregin upp.“
Þegar ljóst væri að Guðmundur Ingi væri að fara í stóra aðgerð hefði henni ekki þótt það ganga að mennta- og barnamálaráðuneytið væri án forystu. Vildi Inga ekki ræða frekar heilsufar Guðmundar Inga:
„Mér þykir leitt að samskiptin hafi þróast með þessum hætti.“
Inga sagðist standa við sínar ákvarðanir og virða að upplifun Guðmundar Inga væri ólík hennar. Hún þakkaði honum samstarfið og óskaði honum alls hins besta.
Skítapottur
Guðrún kom þá upp í seinni fyrirspurn sína og var ekki sátt:
„Ef ráðherrar geta ekki veitt almenningi skýr og sannfærandi svör um mál þá eiga þeir að segja af sér og ef ríkisstjórnin ætlar að vinna eftir þessu siðferði þá segi ég: Nú er nóg komið. Takið ábyrgð á ykkar störfum og byrjið á að segja sannleikann.“
Fór hún aftur yfir leyfilegan ræðutíma og sló Þórunn ítrekað í bjölluna og fastar í hvert sinn. Minnti hún á að öllum þingmönnum og ráðherrum bæri að virða ræðutíma, ávarpa þingforseta í sínum ræðum og að nefna aðra þingmenn með fullu nafni.
Inga kom síðan aftur upp í ræðustólinn og óhætt er að segja að hún hafi verið fjúkandi reið. Talaði Inga mjög hátt og sagði Guðrúnu hafa látið að því liggja að Flokkur fólksins hafi ekki átt að fá fé úr ríkissjóði eins og aðrir flokkar, sem væri rangt:
„Háttvirtur þingmaður ég held að þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í stað þess að koma hér fram með dylgjur og ósannindi.“
Þórunn sló þá í bjölluna og bað Ingu að gæta orða sinna. Inga vék þá úr ræðustólnum og bað Þórunn þá alla þingmenn og ráðherra að gæta kurteisi í ræðustól Alþingis.