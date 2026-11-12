Nýjar fréttir af litla drengnum sem fannst grafinn lifandi

Faðir ellefu mánaða drengs, sem fannst á lífi eftir að hafa verið grafinn í jörðu inni í hundabúri í Suður-Karólínu í Bandaríkjunum, hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps.
Lögregla telur að drengurinn hafi verið grafinn í jörðu í um sólarhring áður en honum var bjargað. DV greindi frá málinu í gær en nýjar upplýsingar hafa nú komið fram um líðan drengsins, aðdraganda málsins og rannsókn lögreglu.
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Faðirinn, Michael Comer, 25 ára, hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps, brot gegn barni, brot á forsjárrétti og innbrot.
Þetta kemur fram í umfjöllun NBC News sem vísar til upplýsinga frá lögreglu.
Hótanir í garð móðurinnar
Samkvæmt lögregluskýrslu hafði móðir drengsins, sem fer með forsjá hans, leyft föðurnum að hafa hann hjá sér í stuttan tíma. Hún hafði gert ráð fyrir að það yrði í einn eða tvo daga.
Móðirin greindi lögreglu jafnframt frá því að Comer hefði hótað henni í skilaboðum á Facebook Messenger að halda drengnum hjá sér.
Drengurinn, sem heitir Koah Sharp, hvarf á mánudag og hófst þá umfangsmikil leit. Faðir hans var handtekinn um kvöldið vegna gruns um innbrot en ekkert var þá vitað um afdrif barnsins.
Það var ekki fyrr en síðdegis á þriðjudag sem leitarmenn fundu drenginn grafinn í skóglendi skammt frá heimili föðurafa hans.
Gráturinn leiddi til björgunarinnar
Leitarmenn höfðu komið auga á ummerki um nýlegt jarðrask og þegar þeir hófu að grafa heyrðu þeir í drengnum gráta.
Drengurinn reyndist vera inni í búri sem hafði verið vafið inn í handklæði og grafið í jörðu.
Bryan Koon, lögreglustjóri í Lexington-sýslu, telur að handklæðið hafi hugsanlega myndað loftrými sem gerði barninu kleift að anda. Svalt veður gæti einnig hafa átt þátt í því að drengurinn lifði af.
Að sögn lögreglu er búist við að Koah nái sér að fullu. Hann hefur þegar verið útskrifaður af sjúkrahúsi og er nú í umsjá móður sinnar.