Myndband oddvita Miðflokksins vekur hörð viðbrögð – „Ertu í alvöru að aka í göngugötu og kvarta yfir skort á bílastæðum?“

Ari Edwald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, birti í gær myndband á samfélagsmiðlum þar sem hann sést á rúntinum á Austurstræti, frá Pósthússtræti að Ingólfstorgi, að kvarta undan bílastæðaskorti. Myndbandið hefur vakið töluverða athygli, einkum þar sem Ari er þar að keyra á göngugötu til að leita að bílastæði þrátt fyrir að þrír bílastæðakjallarar séu þarna í næsta nágrenni, á Vesturgötu, Hafnartorgi og Kalkofnsvegi.
Ari skrifar með myndbandinu:
„Það bætir bara og bætir í ruglið. Kunnugir telja að tekjutap vegna þessara stæða séu tugir milljóna króna á ári! – en svo átti að loka sundlaugum og bókasöfnum, sem hefði slæm áhrif á ungmenni, til að spara 10 milljónir.“
Myndbandið hefur vakið hörð viðbrögð, bæði hjá þeim sem taka undir með Ara og telja miðborgina ónothæfa sökum bílastæðaskorts, en einkum hjá þeim sem furða sig á því að framsetningu oddvitans. Einn spyr Ara: „Ertu í alvöru að aka í göngugötu og kvarta yfir skort á bílastæðum?“
Meðal þeirra sem furða sig á myndbandinu er fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason sem skrifar í athugasemd: „Nóg af stæðum. Ég er fluttur úr Miðbænum en kem þangað á hverjum degi. Aldrei vandamál að fá stæði. Hins vegar er vandamál þegar menn keyra á nöglum eins og heyra má í myndbandinu. Og – ég hef aldrei séð þig í Miðbænum þar sem ég bjó í 23 ár svo það er erfitt að skilja þessar skyndilegu áhyggjur.“
Ari svarar Agli og segir að það sé furðulegt að þeir hafi ekki rekist á hvorn annan í miðbænum þegar Ari bjó á árum áður í miðborg og í Vesturbæ. Á þeim tíma gekk hann mikið og starfaði lengst af í stjórnarráðinu. „Síðustu ár hef ég verið með skrifstofu á Skólavörðustíg og labba oft framhjá kaffihúsinu þar sem þú ert fastagestur… það fer bara svona lítið fyrir mér.“
Hvað nagladekkin varðar segir Ari að vissulega sé komið að skiptum en Ari á oft erindi í efri byggðir borgarinnar „þar sem snjór er lítið mokaður nema af hjólastígum og mikill klaki“.
Heiða B. Heiðarsdóttir verslunarkona spyr hvort Ara sé alvara með að keyra um göngugötu og kvarta yfir bílastæðum: „Hunskastu bara úr miðborginni ef þú hefur ekki vit á því hvernig miðborgir virka. Helst áður en þú keyrir einhvern niður.“
Helga Vala Helgadóttir, lögmaður og fyrrum þingmaður, bendir Ara á bílastæðahúsin og segir að samtals séu um 5.900 bílastæði í boði og að það tíðkist hvergi í borgum að bjóða upp á bílastæði á göngugötum.
„Þar sem ég hef heyrt að þú sért bráðskemmtilegur þá er ég til í að bjóða þér í göngutúr um miðborgina sem hefur tekið miklum og góðum breytingum undanfarna áratugi, ekki síst síðustu 10 ár eða svo. Þar sem þú hefur verið búsettur erlendis þá hefur það mögulega farið framhjá þér, en miðborgin er yndi, geng þar um nánast daglega.“
Stuðningsmenn Ara eru þó sáttir við myndbandið, taka undir með oddvitanum að bílastæðamálin í borginni séu í ólestri og segjast löngu hættir að sækja treysta sér í bæinn.
Það dugði Agli ekki að tjá sig í athugasemd svo hann skrifaði líka færslu um málið á sínum eigin Facebook-vegg og sagði myndbandið með því sérkennilegra sem hann hefur séð. „Að aka um þessar örfáu götur þar sem gangandi vegfarendur hafa forgang og kvarta undan skorti á bílastæðum. Og það á nagladekkjum, þannig að maður heyrir hvernig göturnar tætast upp. Vonandi snúast kosningarnar í maí ekki bara um tóma dellu.“
Einn bendir þar á að Ari ætti næst að prófa að keyra Strikið í Danmörku og reyna að finna bílastæði þar. Annar segir að þessi gagnrýni Ara sé á pari við að kvarta undan því að sundlaugar séu blautar. Ari grípur til varna í athugasemd og skrifar:
„Ég heyri að þú ert ekki endilega sérfræðingur um gatnagerð Egill Helgason, þarna er ekið á hellulögn sem þyldi vel járnaða hesta í meira en hundrað ár. Þannig að heyra hellurnar tætast upp er eins og að heyra svartan ullar lagða detta.“
Eins bendir Ari á að nagladekk eru löglegur búnaður í borginni til 15. apríl.
Mannlíf vekur einnig athygli á myndbandinu og fullyrðir að Ari hafi brotið lög, enda hafi Austurstræti verið göngugata frá því í nóvember 2025. Ara var bent á þetta í athugasemd en hann sagðist þar ekki hafa haft hugmynd um að það væri bannað að aka Austurstrætið, enda hafi skilti um slíkt farið framhjá honum. Hann viti það í það minnsta núna.
Myndbandið fékk þó, eins og áður segir, líka meðbyr og kalla margir eftir því að Ari sjái til þess, komist hann til valda í borginni, að Laugarvegur og Austurstræti verði aftur gerðar að umferðargötum þannig að aftur verði hægt að fara á rúntinn, svo að verslun megi enn á ný blómstra og að miðborgin verði aftur fyrir Íslendinga frekar en ferðamenn.
„Algert rugl. Treystum þér til að breyta miðbænum aftur í borg okkar allra og þess virði að heimsækja.“
„Opna Laugaveginn fyrir bíla umferð aftur. Ekkert skemmtilegra en að rúnnta niður Laugaveginn um helgar og aðra daga. Fólk getur labbað á gangstéttum. Koma lífinu í fyrirtæki og aðgengi að verslunum á Laugaveginum.“
„Ofstæki Samfylkingarinnar gegn einkabílnum síðastliðin 30 ár hefur keyrt um þverbak.“
„Ótrúleg skemmdarverk á borginni. Þessu verður að linna.“
Svo eru þeir sem velta fyrir sér hvort bílastæðamál sé það eina sem brenni á Miðflokknum í borginni.
Jájá við búum líka í þessari borg og vitum af þessu rugli en eins og ég var farin að hallast að því að kjósa Miðflokkinn þá er ég nú að detta ofan af því. Ástæðan er einmitt þessar endalausu bílastæða færslur à Facebook, hvað hafið þið annað fram að færa?“