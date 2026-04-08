Miðvikudagur 08.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Unglingur gæti átt yfir höfði sér þungan dóm fyrir að misþyrma krókódíl – Sveiflaði honum á halanum

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 8. apríl 2026 21:30

Amerískur krókódíll. Mynd/Wikipedia

Fjórtán ára piltur í Flórída hefur verið ákærður fyrir dýraníð með því að sveifla og berja lítinn krókódílsunga. Pilturinn gæti fengið þungan dóm fyrir glæp sinn.

Tímaritið People greinir frá þessu.

Á föstudaginn langa, þann 3. apríl, handtóku lögregluþjónar í bænum Volusia í Flórídafylki ungan pilt sem var að misþyrma krókódílsunga. Pilturinn var í hópi unglinga sem var að hangsa við bryggju nálægt dýralífssafninu Stetson Aquatic Center.

Sveiflaði dýrinu á halanum

Starfsfólk safnsins hafði séð piltinn sveifla litlum krókódíl á halanum hring eftir hring yfir höfði sér. Einnig sparka í krókódílinn og setja mold yfir hann. Tók einn starfsmaðurinn myndir af atvikinu og tilkynnti til lögreglu.

Lögreglan mætti á staðinn og handtók piltinn, sem er fjórtán ára gamall. Var hann samstundis ákærður fyrir að skaða villt dýr án heimildar Náttúruvísindastofnunar Flórída. Er það skilgreint sem fjórða stigs glæpur í Flórída, sem getur leitt af sér allt að 15 ára fangelsi og/eða sekt allt að 10 þúsund dollurum, eða rúmlega 1,2 milljónir króna. Var pilturinn samstundis vistaður í unglingafangelsi eftir handtökuna.

Glæpur en ekki tómstundagaman

Hinir unglingarnir í hópnum voru einnig að brjóta lögin, það er að fara inn á svæði án heimildar. En fram kemur að þeir verði ekki ákærðir fyrir það heldur hefur verið haft samand við foreldra þeirra og forráðamenn.

„Augljóslega er það ekki tómstundagaman að misþyrma villtum dýrum. Það er glæpur,“ sagði Mike Chitwood, lögrelgustjóri í Volusia. „Því miður mun þessi ungi maður læra mjög dýra lexíu.“

 

 

Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“

Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum

