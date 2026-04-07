Ný könnun: Mikil óánægja með meirihlutann í borginni og enn meiri með minnihlutann

Töluverð óánægja er með störf meirihlutans í Reykjavík og enn meiri óánægja með störf minnihlutans. 57 prósent eru óánægð með störf Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, borgarstjóra.
Þetta kemur fram í nýjum Borgarvita Maskínu.
Aðeins 17 prósent eru ánægð með störf Heiðu Bjargar en 57 prósent óánægð. Mestra óvinsælda nýtur hún í hverfum austan Elliðaáa, þar er 65 prósent, en í Miðborginni og Vesturbænum eru 24 prósent ánægð með hana en 44 prósent óánægð.
Heiða tapaði prófkjörsslag í Samfylkingunni fyrir Pétri Marteinssyni fyrr í vetur en hún er nú í öðru sæti listans.
Þá telja 16,4 prósent að meirihlutinn í borgarstjórn standi sig vel. En hann samanstendur af Samfylkingu, Sósíalistaflokki, Pírötum, Vinstri grænum og Flokki fólksins. Aðeins 4 prósent telja að meirihlutinn sé að standa sig mjög vel.
Hins vegar telja 58 prósent að meirihlutinn sé að standa sig illa, þar af 33,9 prósent mjög illa. 25,7 prósent svöruðu á þann veg að meirihlutinn væri að standa sig í meðallagi vel.
Er þetta versta mæling sem meirihluti í borginni hefur fengið síðan í ágúst árið 2023. En þá voru 15 prósent ánægð með hann en 59 prósent óánægð.
Eins og gefur að skilja eru það einkum kjósendur viðkomandi flokka sem eru ánægð með störf meirihlutans.
47,7 prósent kjósenda Samfylkingar eru ánægð með meirihlutann, 37,7 prósent Pírata og 33,9 prósent kjósenda Vinstrisins. Hins vegar eru aðeins 5,6 prósent kjósenda Flokks fólksins ánægð með störf meirihlutans og 2,4 prósent Sósíalista, en hafa ber í huga að hinn síðarnefndi flokkur klofnaði í herðar niður á kjörtímabilinu.
Minnihlutinn í borgarstjórn kemur enn þá verr út en meirihlutinn. En hann samanstendur af Sjálfstæðisflokki, Framsóknarflokki og Viðreisn.
Ánægja með störf minnihlutans mælist aðeins 10,7 prósent en 54,2 prósent eru óánægð. Óánægja með störf minnihlutans hefur ekki mælst meiri á kjörtímabilinu en nú.
29,5 prósent Sjálfstæðismanna eru ánægðir með störf minnihlutans en aðeins 8,7 prósent Framsóknarmanna og 4 prósent kjósenda Viðreisnar. 62,3 prósent kjósenda Viðreisnar eru óánægð með störf minnihlutans. Kjósendur Miðflokksins eru ánægðari með minnihlutann en kjósendur tveggja flokka sem eiga aðild að honum, það er 17,7 prósent.
Könnunin var gerð 16. til 19. mars. Svarendur voru 1.173 talsins.