Laugardagur 28.mars 2026

Ferðamenn hætt komnir í Reynisfjöru – „Þessi fá Darwinverðlaunin“

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 28. mars 2026 14:30

Ferðamenn koma sér enn og aftur í klandur í Reynisfjöru. Skjáskot/Facebook

Enn og aftur eru ferðamenn að koma sér í mikið klandur í Reynisfjöru. Eins og sést á nýju myndbandi voru nokkrir þeirra næstum orðnir hafinu að bráð fyrir skemmstu.

„Fávitar í Reynisfjöru,“ segir Adolf Ingi Erlingsson, fyrrverandi íþróttafréttamaður sem starfar nú í ferðaþjónustu, í færslu á samfélagsmiðlum. Með henni fylgi myndband þar sem nokkrir ferðamenn sjást í mikilli hættu í Reynisfjöru. Það er þegar stór alda kemur aftan að þeim þar sem þeir eru að taka myndir.

Reynisfjara er einn vinsælasti ferðamannastaður landsins en jafn framt einn sá hættulegasti. Stórar öldur geta og hafa hrifsað fólk á haf út og það ekki náð að komast aftur í land. Meðal annars lést níu ára þýsk stúlka í fjörunni í ágúst síðastliðnum.

Varúðarkerfi með ljósamerkingum hefur verið sett upp en eins og marg oft hefur verið greint frá þá hundsa margir ferðamenn þessi merki.

Eins og sést í myndbandinu í færslunni þá eru ferðamennirnir alveg pollrólegir í byrjun og öldurnar langt frá. Svo allt í einu kemur ein stór á miklum hraða. Lendir hún á þremur ferðamönnum og einn þeirra fellur í fjöruna.

„Hvað er í höfðinu á þessum bjánum,“ segir einn í athugasemdum við færsluna.

„Þessi fá Darwinverðlaunin,“ segir annar. En það eru „verðlaun“ á netinu sem veitt eru þeim sem látast vegna eigin heimsku.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

