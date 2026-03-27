Föstudagur 27.mars 2026

Óttaðist um eigið öryggi en þarf samt að endurgreiða leigjandanum

Jakob Snævar Ólafsson
Föstudaginn 27. mars 2026 21:00

Myndin er úr safni.

Kærunefnd húsamála hefur komist að þeirri niðurstöðu að konu beri að endurgreiða fyrrum leigjanda sínum tryggingarfé sem leigjandinn hafði lagt fram. Konan lýsti samskiptum sínum við leigjandann og háttalagi hans þannig að hún hefði óttast um öryggi sitt en það hafði engin áhrif á niðurstöðu nefndarinnar.

Leigjandinn krafðist þess í kæru til nefndarinnar að fá tryggingarféð, 590.000 krónur, endurgreitt.

Leigjandinn, sem er einnig kona, og konan gerðu eins árs leigusamning, um leigu hinnar fyrrnefndu á íbúð þeirrar síðarnefndu, í apríl 2024 en sömdu um að leigutímanum myndi ljúka 1.desember sama ár. Leigjandinn sagðist í kærunni hafa skilað íbúðinni 30.nóvember í góðu ástandi og leigusalinn hafi aldrei gert kröfu í tryggingarféð en samt ekki endurgreitt það þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir.

Kærastinn

Leigusalinn sagði í sínum andsvörum að leigjandinn hefði tjáð henni í nóvember 2024 að hún myndi ekki geta greitt leiguna þar sem hún hefði hætt með kærasta sínum sem hefði lagt henni til fjármuni fram að því.

Leigusalinn sagðist í ljósi þessa hafa talið vonlaust að innheimta leiguna og hafi því leitast við að takmarka tjón sitt.  Jólamánuðurinn hafi verið skammt undan og reynslan kennt henni að vonlaust væri að standa í leigjendaskiptum yfir jólatímabilið. Því hafi staðið til að leigjandinn yrði kyrr fram á nýtt ár en fljótlega hafi komið í ljós að það hafi verið slæm hugmynd.

Öryggi og ónæði

Leigusalinn sagði mikið ónæði hafa verið af fólki á vegum leigjandans og óviðkomandi menn hafi verið komnir með lykla að húsinu. Sömuleiðis hafi leigjandinn skilið húsið eftir ólæst og skilið eftir lykla að húsinu fyrir fólk á hennar vegum í karmi opins glugga. Af öryggisástæðum hafi þetta verið óásættanlegt. Hún hafi margbrýnt fyrir leigjandanum að gæta ýtrasta öryggis og að húsið skyldi alltaf vera læst enda hafi hún búið í sama húsi og gengið um sömu útidyr.

Leigusalinn sagðist hafa talið öryggi sínu alvarlega ógnað og hún ekki haft löngun til að búa við þetta ástand yfir jólahátíðina. Hún hafi því aftur komið að máli við leigjandann og boðið að hún fengi leigu fyrir lokamánuðinn endurgreidda flytti hún út í lok nóvember. Leigjandinn hafi verið sátt við þær málalyktir og endurgreiðsla átt sér stað daginn eftir að hún hafi flutt út. Í kjölfarið hafi hún rift leigusamningnum á forsendum samningsbrots leigjandans.

Hún hafi endurgreitt leigjandanum fyrirframgreiddan lokamánuðinn, samkvæmt samkomulagi 1. desember og hún flutt út. Leigusalinn sagðist þó munu halda eftir tryggingunni sem hafi verið lögð fram fyrir efndum á samningnum enda skyldi uppsagnarfrestur vera að minnsta kosti þrír mánuðir. Hún hafi gefið eftir einn þeirra mánaða til að lenda málinu í sátt og samlyndi þrátt fyrir augljósa formgalla á „uppsögn“ leigjandans.

Hennar hugmynd

Í niðurstöðu kærunefndar húsamála segir hins vegar að það hafi verið að frumkvæði leigusalans sem að leigutímanum lauk 1. desember. Hún hafi ekki sýnt fram á að hún hafi haft heimild til að rifta samningi aðila, líkt og málatilbúnaður hennar virtist þó byggjast á. Þar sem ótvírætt samkomulag hafi verið um leigulok téðan dag og leigjandinn skilað íbúðinni í samræmi við það ætti leigusalinn ekki rétt til leigubóta eftir þá dagsetningu.

Því beri leigusalanum að endugreiða leigjandanum tryggingarféð, 590.000 krónur, auk vaxta og dráttarvaxta.

 

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Óttaðist um eigið öryggi en þarf samt að endurgreiða leigjandanum
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Lögmenn hjóla í VÍS fyrir „harmakvein“ um ósanngjarnar bótagreiðslur samhliða methagnaði – „Aumingja trygginga­fé­lögin“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
„Sannfærður um að uppeldið eigi stærstan þátt í að ég geti unnið starf eins og þetta“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Þorgerður Katrín tekur snúning á kommentakerfinu – „Ég var reyndar í brjóstahaldara“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Mætti með haglabyssu á lögreglustöðina
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Hafði samræði við konu á salerni – Blekkti hana síðan og aðstoðaði félaga sinn við nauðgun
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Óprúttnir aðilar við Reðasafnið: Reyndu að stela risastórum steinlim – „Voru í vandræðum með að ná honum upp“

Mest lesið

Gagnrýnir vandræðalegan nýjan veruleika kynlífssena
Mætti á sjúkrahúsið í örvæntingu til að stöðva æskuvinkonu sína – Myndband
Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“
Aftur uppnám í Ungfrú Ísland: Kristín Anna stígur fram og lýsir „íþyngjandi samningskvöðum“ – „Kom mér mjög á óvart“
Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld

Nýlegt

Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“
Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld
Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Stjórnarmaður Bayern tjáir sig um Liverpool – „Við ætlum ekki að hjálpa þeim að verða betri á næsta ári“
Þorgerður Katrín tekur snúning á kommentakerfinu – „Ég var reyndar í brjóstahaldara“
Léku fyrsta landsleikinn í tæp sjö ár – Stöðugt dregið sig úr keppni af ótta við að leikmenn sæki um hæli annars staðar
Páskaratleikur Kötlu er kominn – „Í ár styrkjum við Einstök börn“
„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Nýjar vendingar í máli tengdasonar Íslands – Rex sagður ætla að játa á sig raðmorðin
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Sigmar gagnrýnir Diljá Mist: „Eiginlega frekar dapurlegt allt saman”

Sigmar gagnrýnir Diljá Mist: „Eiginlega frekar dapurlegt allt saman”
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Segir rökstuddan grun ekki liggja fyrir að brotið hafi verið á leikskólabarni á Akureyri
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Daði svarar fyrir sig eftir að hann var „rekinn“ í gær
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

„Ég er á pari við Moggann þegar kemur að því að valda geðshræringu“

„Ég er á pari við Moggann þegar kemur að því að valda geðshræringu“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Fjölskyldur látinna og fyrrverandi hermenn reiðir Trump – Smættar fórnina með Svampi Sveinssyni og Grand Theft Auto

Fjölskyldur látinna og fyrrverandi hermenn reiðir Trump – Smættar fórnina með Svampi Sveinssyni og Grand Theft Auto
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum

Deilur vegna peninga enduðu með líkamsárás

Deilur vegna peninga enduðu með líkamsárás
Fréttir
Í gær
Slapp við steininn vegna tafa á rannsókn sérstaklega hættulegrar líkamsárásar – Sló konu með skiptilykli í höfuðið
Fréttir
Í gær
Kurr í Seðlabankanum – Starfsfólk á hjólum þarf að fara ofan í kjallara en hjólastæðin standa tóm
Fréttir
Í gær

Falsfrétt Morgunblaðsins: Þröngur hópur lögreglumanna hefur aðgang að gögnum Höfðatorgsmálsins

Falsfrétt Morgunblaðsins: Þröngur hópur lögreglumanna hefur aðgang að gögnum Höfðatorgsmálsins
Fréttir
Í gær

Hjón frá Venesúela standa vaktina á Kaffistofu Samhjálpar – „Þetta fólk er ekki árásargjarnt eða ofbeldisfullt“

Hjón frá Venesúela standa vaktina á Kaffistofu Samhjálpar – „Þetta fólk er ekki árásargjarnt eða ofbeldisfullt“
Fréttir
Í gær
Urðar yfir Guðrúnu og kallar hana örvæntingarfullan og misheppnaðan stjórnmálamann – „Tími hennar er ekki liðinn, hann kom aldrei“
Fréttir
Í gær
Ósáttur við að þurfa að borga kílómetragjaldið þótt bíllinn sé í útlöndum
Fréttir
Í gær

Halda því til streitu að Samhjálp fari á Grensásveg – „Í okkar samfélagi geta komið upp erfið atvik“

Halda því til streitu að Samhjálp fari á Grensásveg – „Í okkar samfélagi geta komið upp erfið atvik“
Fréttir
Í gær
Stúlkan er fundin
Fréttir
Í gær
Stefán Einar hjólar í Bubba og Sigmund Erni: „Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast“
Fréttir
Í gær
Dagur segir rökin hrannast upp: „Þori að fullyrða að meginþorri nemenda og starfsfólks vilji ekki fara til baka“
Fréttir
Í gær

Kolklikkað veður á Reykjanesbraut í morgun – Myndbönd

Kolklikkað veður á Reykjanesbraut í morgun – Myndbönd
Fréttir
Í gær

Ágreiningur á milli Trumps og Netanjahú – „Hvers vegna í fjáranum ættum við að gera það?“

Ágreiningur á milli Trumps og Netanjahú – „Hvers vegna í fjáranum ættum við að gera það?“
Fréttir
Í gær
Karlmaður á áttræðisaldri sviptur fjárræði – Ítrekað orðið svikahröppum að bráð og millifært milljónir
Fréttir
Í gær

Lindex opnar í stað Next í Kringlunni

Lindex opnar í stað Next í Kringlunni
Fréttir
Í gær
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Fréttir
Í gær
Hálkuvarnir dugðu ekki til að koma í veg fyrir banaslys þar sem lítið barn lést
Fréttir
Í gær

Vilhjálmur sár og svekktur – „Við vorum svikin“

Vilhjálmur sár og svekktur – „Við vorum svikin“
Fréttir
Í gær

Stofna nýtt hátæknifélag

Stofna nýtt hátæknifélag
Fréttir
Í gær
Strætó stöðvar allan akstur á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni
Fréttir
Í gær
Erfitt ástand á Reykjanesbraut – Þurfa að bíða föst í bílum