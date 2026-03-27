Óttaðist um eigið öryggi en þarf samt að endurgreiða leigjandanum

Kærunefnd húsamála hefur komist að þeirri niðurstöðu að konu beri að endurgreiða fyrrum leigjanda sínum tryggingarfé sem leigjandinn hafði lagt fram. Konan lýsti samskiptum sínum við leigjandann og háttalagi hans þannig að hún hefði óttast um öryggi sitt en það hafði engin áhrif á niðurstöðu nefndarinnar.
Leigjandinn krafðist þess í kæru til nefndarinnar að fá tryggingarféð, 590.000 krónur, endurgreitt.
Leigjandinn, sem er einnig kona, og konan gerðu eins árs leigusamning, um leigu hinnar fyrrnefndu á íbúð þeirrar síðarnefndu, í apríl 2024 en sömdu um að leigutímanum myndi ljúka 1.desember sama ár. Leigjandinn sagðist í kærunni hafa skilað íbúðinni 30.nóvember í góðu ástandi og leigusalinn hafi aldrei gert kröfu í tryggingarféð en samt ekki endurgreitt það þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir.
Leigusalinn sagði í sínum andsvörum að leigjandinn hefði tjáð henni í nóvember 2024 að hún myndi ekki geta greitt leiguna þar sem hún hefði hætt með kærasta sínum sem hefði lagt henni til fjármuni fram að því.
Leigusalinn sagðist í ljósi þessa hafa talið vonlaust að innheimta leiguna og hafi því leitast við að takmarka tjón sitt. Jólamánuðurinn hafi verið skammt undan og reynslan kennt henni að vonlaust væri að standa í leigjendaskiptum yfir jólatímabilið. Því hafi staðið til að leigjandinn yrði kyrr fram á nýtt ár en fljótlega hafi komið í ljós að það hafi verið slæm hugmynd.
Leigusalinn sagði mikið ónæði hafa verið af fólki á vegum leigjandans og óviðkomandi menn hafi verið komnir með lykla að húsinu. Sömuleiðis hafi leigjandinn skilið húsið eftir ólæst og skilið eftir lykla að húsinu fyrir fólk á hennar vegum í karmi opins glugga. Af öryggisástæðum hafi þetta verið óásættanlegt. Hún hafi margbrýnt fyrir leigjandanum að gæta ýtrasta öryggis og að húsið skyldi alltaf vera læst enda hafi hún búið í sama húsi og gengið um sömu útidyr.
Leigusalinn sagðist hafa talið öryggi sínu alvarlega ógnað og hún ekki haft löngun til að búa við þetta ástand yfir jólahátíðina. Hún hafi því aftur komið að máli við leigjandann og boðið að hún fengi leigu fyrir lokamánuðinn endurgreidda flytti hún út í lok nóvember. Leigjandinn hafi verið sátt við þær málalyktir og endurgreiðsla átt sér stað daginn eftir að hún hafi flutt út. Í kjölfarið hafi hún rift leigusamningnum á forsendum samningsbrots leigjandans.
Hún hafi endurgreitt leigjandanum fyrirframgreiddan lokamánuðinn, samkvæmt samkomulagi 1. desember og hún flutt út. Leigusalinn sagðist þó munu halda eftir tryggingunni sem hafi verið lögð fram fyrir efndum á samningnum enda skyldi uppsagnarfrestur vera að minnsta kosti þrír mánuðir. Hún hafi gefið eftir einn þeirra mánaða til að lenda málinu í sátt og samlyndi þrátt fyrir augljósa formgalla á „uppsögn“ leigjandans.
Í niðurstöðu kærunefndar húsamála segir hins vegar að það hafi verið að frumkvæði leigusalans sem að leigutímanum lauk 1. desember. Hún hafi ekki sýnt fram á að hún hafi haft heimild til að rifta samningi aðila, líkt og málatilbúnaður hennar virtist þó byggjast á. Þar sem ótvírætt samkomulag hafi verið um leigulok téðan dag og leigjandinn skilað íbúðinni í samræmi við það ætti leigusalinn ekki rétt til leigubóta eftir þá dagsetningu.
Því beri leigusalanum að endugreiða leigjandanum tryggingarféð, 590.000 krónur, auk vaxta og dráttarvaxta.