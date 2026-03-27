Hafði samræði við konu á salerni – Blekkti hana síðan og aðstoðaði félaga sinn við nauðgun

Tveir karlmenn eru ákærðir fyrir kynferðisbrot, annar fyrir nauðgun og hinn fyrir hlutdeild í nauðgun, á salerni í íbúð á ótilgreindum stað í Reykjavík fyrir tæpum fimm árum.
Annar maðurinn (Y) er ákærður fyrir nauðgun með því að hafa með blekkingum og án samþykkis haft samræði við konu. Fór maðurinn inn á myrkvað salerni þar sem konan hafði samræði við annan mann (X) aftan frá og eftir að sá karlmaður hætti samræðinu notfærði ákærði sér villu konunnar um að hann væri maðurinn sem hún hafði haft samræði við áður og hafði samræði við hana með sama hætti.
Karlmaðurinn sem konan hafði fyrst samræði við með vilja er ákærður fyrir hlutdeild í nauðgun. Með því að hafa með blekkingum eftir að hann lauk samförum við konuna veitt hinum manninum (Y) liðsinni í verki við að brjóta gegn konunni. Lét maðurinn (X) konuna ekki vita að Y hefði tekið hans stað þannig að Y gat notfært sér villu konunnar um að hún væri áfram að hafa samfarir við fyrri manninn.
Brotin, sem áttu sér stað kvöldið 28. ágúst 2021 eða aðfararnótt 29. ágúst 2021, varða við 1. og 2. málsgrein 194. greinar almennra hegningarlaga. Refsirammi ákvæðanna er fangelsi frá einu ári upp í 16 ár.
Konan fer fram á að ákærðu greiði henni miskabætur að fjárhæð 4 milljónir króna.
Fyrirtaka í málinu var fyrir viku síðan, föstudaginn 20. mars, í Héraðsdómi Reykjavíkur.